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ЦСКА контактировал с агентом Гильерме из «Палмейраса». 18-летним хавбеком также интересуются «МЮ», «Сити», «Реал» и «Барса» (Egool)

Армейцы контактировали с агентом 18-летнего игрока молодежной сборной Бразилии, которым также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».

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