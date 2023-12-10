Свежий трейлер “Поднятие уровня в одиночку” — адаптации популярной манхвы So...

Свежий трейлер “Поднятие уровня в одиночку” — адаптации популярной манхвы Solo LevelingКомпания Aniplex поделилась свежим трейлером “Поднятие уровня в одиночку” (Ore dake Level Up na Ken), аниме-адаптации популярной манхвы Solo LevelingЧитать дальше → источник.
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