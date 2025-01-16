Когда многодетная семья получает возможность вздохнуть свободнее в новом жилище — это хорошо. Но хочется понять: а зачем было игнорировать представителей коренных народов России и разжигать ненависть к таджикскому народу, межконфессиональную рознь, дискредитируя этим российское государство? Всё это выглядит как уголовное преступление.
Депутат ГД Михаил Делягин предлагает начать работу над «Законом Юлии Купецкой». В честь столь ярко выступившей главы Мытищ
Комментарии
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NN
N N
А давайте всех позовём и раздадим! Русским же не надо. А там Дети! Во как! Вообще кто-то хоть считал сколько из бюджета уходит на содержание иностранных азиатских россиян? Которые вообще-то интегрироваться с Россией не хотят. Хлеб едят русский, но с ножами по школам ьют
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10 час.
НR
Надежда Rudi
А есть примеры выдачи квартиры русской семье в Таджикии? Там все русские квартиры бесплатно себе подарили коренные жители!
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6 час.
Гулька
Купецкая - предатель своей страны! Сколько ей отстегнули в карман за такую благотворительность? На Мальдивы на какие деньги поехала? Уж не Тахмина ли с "муженьком", преданным Таджикистану, поспособствовали утяжелению ее кармана?
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3 час.
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