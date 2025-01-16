Депутат ГД Михаил Делягин предлагает начать работу над «Законом Юлии Купецкой». В честь столь ярко выступившей главы Мытищ

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А давайте всех позовём и раздадим! Русским же не надо. А там Дети! Во как! Вообще кто-то хоть считал сколько из бюджета уходит на содержание иностранных азиатских россиян? Которые вообще-то интегрироваться с Россией не хотят. Хлеб едят русский, но с ножами по школам ьют