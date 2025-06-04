Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в два раза поднимаются пошлины на импортируемые в страну сталь и алюминий.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в два раза поднимаются пошлины на импортируемые в страну сталь и алюминий.
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