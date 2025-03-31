Театр абсурда
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Театр абсурда

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Политико-дипломатический «роман» Кремля и Белого Дома завершится так же стремительно, как и начался

Политико-дипломатический «роман» Кремля и Белого Дома завершится так же стремительно, как и начался

Нас, конечно, в предварительных консультациях с американцами больше всего волнуют два вопроса, вытекающих из украинского конфликта.

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Комментарии
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Ю
Юрий
США всегда были нашими врагами, и ими навсегда останутся.
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16 час.
Владимир Алтайцев
часть республиканцев, однопартийцев Трампа, выступают против одномоментного слива украинского нацистского режима, несмотря на всю демонстрируемую к нему неприязнь и презрение.&quot;  Они, как и многие в мирре и ув РФ  политОЛУХИ  не5 понимают, что Трамп  играет задапнную ему  закулисой  роль миротворца, а  за  трескучими  ,лживыми и лицемерными фразами кроется  желание США оттяпать себе  Гренландию, Канаду  и Украину. Есть, конечно, часть умных политоЛОГОВ, которые сразу  раскусили  балаболку Трампа, который  в течении первого с воего срока  пичкал Украину  вооружением. И только  кретин, либо лжец может  навязывать всему  миру  идею  превращения  волка  в  овечку.
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15 час.
ninikooo Митусова
Сколько можно верить в словоблудия и наступать на те же грабли?! Никаких уступок, жесткие требования- иначе пойдут Минск-1, Минск- 2 и т. Д.
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15 час.
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