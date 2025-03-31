Владимир Алтайцев

часть республиканцев, однопартийцев Трампа, выступают против одномоментного слива украинского нацистского режима, несмотря на всю демонстрируемую к нему неприязнь и презрение." Они, как и многие в мирре и ув РФ политОЛУХИ не5 понимают, что Трамп играет задапнную ему закулисой роль миротворца, а за трескучими ,лживыми и лицемерными фразами кроется желание США оттяпать себе Гренландию, Канаду и Украину. Есть, конечно, часть умных политоЛОГОВ, которые сразу раскусили балаболку Трампа, который в течении первого с воего срока пичкал Украину вооружением. И только кретин, либо лжец может навязывать всему миру идею превращения волка в овечку.