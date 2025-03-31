Нас, конечно, в предварительных консультациях с американцами больше всего волнуют два вопроса, вытекающих из украинского конфликта.
Политико-дипломатический «роман» Кремля и Белого Дома завершится так же стремительно, как и начался
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Ю
Юрий
США всегда были нашими врагами, и ими навсегда останутся.
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16 час.
Владимир Алтайцев
часть республиканцев, однопартийцев Трампа, выступают против одномоментного слива украинского нацистского режима, несмотря на всю демонстрируемую к нему неприязнь и презрение." Они, как и многие в мирре и ув РФ политОЛУХИ не5 понимают, что Трамп играет задапнную ему закулисой роль миротворца, а за трескучими ,лживыми и лицемерными фразами кроется желание США оттяпать себе Гренландию, Канаду и Украину. Есть, конечно, часть умных политоЛОГОВ, которые сразу раскусили балаболку Трампа, который в течении первого с воего срока пичкал Украину вооружением. И только кретин, либо лжец может навязывать всему миру идею превращения волка в овечку.
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15 час.
ninikooo Митусова
Сколько можно верить в словоблудия и наступать на те же грабли?! Никаких уступок, жесткие требования- иначе пойдут Минск-1, Минск- 2 и т. Д.
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15 час.
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