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Как Россия может обнулить европейско-украинскую систему ПРО «Фрейя»

Как Россия может обнулить европейско-украинскую систему ПРО «Фрейя»

Гибридное противостояние России и блока НАТО на Украине, а также Ирана и альянса США и Израиля на Ближнем Востоке наглядно доказало простую истину: любые, даже самые дорогие передовые оборонные технологии пасуют перед примитивными, но массовыми средствами поражения.

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