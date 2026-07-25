💼 В Центре карьеры КФУ помогают студентам найти работу еще во время учебы «Мы работаем конкретно с каждым обучающимся, находим для него карьерный маршрут, конкретные вакансии.
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💼 В Центре карьеры КФУ помогают студентам найти работу еще во время учебы «Мы работаем конкретно с каждым обучающимся, находим для него карьерный маршрут, конкретные вакансии.