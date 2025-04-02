Министра транспорта России попросили убрать электровелосипедистов на дорогу

ЗакС предложил внести изменения в правила дорожного движения Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 2 апреля, приняли в третьем, окончательном чтении проект обращения к министру транспорта России Роману Старовойтову.
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