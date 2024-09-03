Обращение первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Р.К.Нигматуллина по случаю 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией

Дорогие татарстанцы! От всего сердца поздравляю вас с 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией! Для нас эта дата имеет особое значение, так как была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия.
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