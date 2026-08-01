Завтра похолодание до +17 ночью

Завтра ночью станет прохладнее, всего +17 градусов. А днём будет чуть теплее обычного — до +27. Ждёшь перемен? Переходи узнать подробнее!Сегодня, 1 августа, дневная температура воздуха составит +26 градусов.
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