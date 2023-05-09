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Тест: угадайте фильм с Владимиром Этушем

Тест: угадайте фильм с Владимиром Этушем

Кажется, некоторые фразы из фильмов, которые произносят герои Владимира Этуша, ушли в народ. Сложно представить, что люди старшего поколения не узнают, из какой картины цитата "Все, все, что нажито непосильным трудом".

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