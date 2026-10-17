В Людиново и Малоярославецком округе расследуют дела об аварийном жилье и плохих дорогах. В Людиново и селе Госсортучасток Малоярославецкого округа представители Следственного комитета, власти, Минстроя и ЖКХ встретились с жителями в рамках расследования двух уголовных дел о халатности.