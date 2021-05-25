Нурмагомедов отказался от боя с Мейвезером за $100 млн

Спорт Россиянин пояснил это нежеланием матери его новых боев в октагоне. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, боец ММА, экс-чемпион UFC в легком весе заявил об отказе от поединка с американцем Флойдом Мейвезером, за который россиянину обещали $100 млн.