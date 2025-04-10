Как носить тельняшку этой весной: готовые идеи для дерзких образов

Фото: Соцсети Тельняшка — вечная классика, символ легкости, свободы и морского бриза. Но это не просто вещь с полосками, а настоящий хамелеон гардероба: она может быть элегантной, расслабленной, дерзкой или романтичной — все зависит от того, как ее обыграть.