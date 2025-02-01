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Выпускник НВВКУ Донир Цыденов погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО

Выпускник НВВКУ Донир Цыденов погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО

Погибший командир мотострелкового батальона ГВ "Восток" участвовал в боях за населённый пункт Великая НовосёлкаВ ходе спецоперации пал смертью храбрых выпускник Новосибирского высшего военного командного училища Донир Бадмаевич Цыденов.

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Комментарии
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Амара Карпова
Вечная память...❤️🙏🌹🌹
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