"Уехала с любовником": Вдова после смерти бойца разбогатела - Кашеварова возмутилась. "Подавать в суд"

А

Александр24

Признать брак мошенническим действием со стороны ушлой мадам. Деньги, конечно, матери, но получить их будет очень проблематично - окажется, что все деньги уже потрачены и будет она выплачивать по три копейки в месяц всю жизнь. А парня жаль, что-то у него с головой, по-видимому, было неладно. Очнулся, развёлся, но поздно.