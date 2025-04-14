"Уехала с любовником": Вдова после смерти бойца разбогатела - Кашеварова возмутилась. "Подавать в суд"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Василий Кулаков
Суду наверное можно признать брак расторгнутым с момента подачи заявления?!
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5 час.
kostya zenkewitch
Полностью согласен - все деньги матери а приговор пусть суд вынесет такое прощать нельзя и остальным неповадно было
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5 час.
А
Александр24
Признать брак мошенническим действием со стороны ушлой мадам. Деньги, конечно, матери, но получить их будет очень проблематично - окажется, что все деньги уже потрачены и будет она выплачивать по три копейки в месяц всю жизнь.  А парня жаль, что-то у него с головой, по-видимому, было неладно.  Очнулся, развёлся, но поздно.
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5 час.
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