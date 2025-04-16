ВСУ применили новые «дроны-матки» для атаки: Карта специальной военной операции на Украине на 16 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВооружённые силы Украины продолжают наращивать интенсивность ударов по приграничным регионам России, внедряя всё более опасные и изощрённые методы.
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