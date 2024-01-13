Rheinmetall приступает к производству нового мобильного ЗРК Skyranger 30

После серии успешных испытаний, в ходе которых ЗРК Skyranger 30 продемонстрировал свои возможности как в стационарном, так и в мобильном вариантах, немецкий концерн Rheinmetall приступает к производству этой новой системы ПВО.
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