Масштабное обновление: КТЖ заменит 1480 км железнодорожных путей

Масштабные ремонтно-путевые работы на сети КТЖ, начавшиеся в марте, идут по плану. В текущем году планируется обновить 1480 км магистрали, включая капитальный, усиленный средний и средний ремонты, замену стрелок, рельсов и шпал, передает «24KZ» со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы».