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Роналдо о смерти Пеле: «Твое наследие выходит за рамки поколений, ты будешь жить вечно»

Роналдо высказался о смерти Пеле. «Огромная честь быть твоим преемником, друг мой. Твой талант – это школа, которую должен пройти каждый игрок.

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