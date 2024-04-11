Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать ряд правил во время весеннего паводка. В своем Telegram-канале служба напоминает, что из-за подтоплений территорий населенных пунктов и источников водоснабжения возрастает вероятность их загрязнения, а вследствие распространения гепатита А, брюшного тифа, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний.
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