Собчак — о новой избраннице олигарха Лебедева: «Смелости ей не занимать»

Миллиардер быстро наладил личную жизнь после разрыва с моделью. Елена Перминова и Александр Лебедев Социальные сетиВ декабре 2024 года модель Елена Перминова объявила о расставании с олигархом Александром Лебедевым.
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