Трамп: Хейли не сможет иметь дело с лидерами РФ, КНДР и Китая

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с критикой в адрес кандидата на должность главы государства от Республиканской партии Никки Хейли в связи с недостаточной жесткостью и проницательностью, которые она, по его мнению, проявляет.
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