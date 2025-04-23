Четыре тысячи автомобилей в Москве увезли на штрафстоянки по второму разу

Рекорд поставили три автомобиля марки Geely, которые эвакуировали с улиц по пять раз.В Москве громное количество водителей не могут научиться правильно парковаться даже после эвакуации машин на штрафстоянку.
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