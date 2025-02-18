У любимой и долгожданной Масленичной недели есть много других названий: Масленичная неделя, Семикова Племяница (Семик — праздник в честь предков и начала лета), Обедуха, Блиноедица, Обжорная, Разгульная, Честная, Веселая Масленица, Широкая Масленица.
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