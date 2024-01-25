Александр Проханов: И вновь, и вновь из праха появляется великое Государство Российское, всплывает град Китеж

ИР

Ирина Рукина

Каждый человек-негасимая свеча, если несет этот свет через своих детей, внуков, правнуков... Поколение за поколением тянется эта серебряная нить. Мы не имеем права ее прервать. Мы обязаны различать Добро и Зло и не давать злу одолеть Россию.