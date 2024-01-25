Александр Проханов: И вновь, и вновь из праха появляется великое Государство Российское, всплывает град Китеж

Мы живём среди постоянных утрат, несуразиц, огорчений, отбиваемся от ежедневных напастей. То разрыв теплотрассы, и в лютые морозы замерзают целые микрорайоны.
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