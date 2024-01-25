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Александр Проханов: И вновь, и вновь из праха появляется великое Государство Российское, всплывает град Китеж

Александр Проханов: И вновь, и вновь из праха появляется великое Государство Российское, всплывает град Китеж

Мы живём среди постоянных утрат, несуразиц, огорчений, отбиваемся от ежедневных напастей. То разрыв теплотрассы, и в лютые морозы замерзают целые микрорайоны.

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Комментарии
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сергей мартыненко
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4 час.
ИР
Ирина Рукина
Каждый человек-негасимая свеча, если несет этот свет через своих детей, внуков, правнуков... Поколение за поколением тянется эта серебряная нить. Мы не имеем права ее прервать. Мы обязаны различать Добро и Зло и не давать злу одолеть Россию.
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Валерий Константинов
Да, это все создаем МЫ-РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОДКА. 👍👏
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