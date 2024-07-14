Пас Ямаля, гол Оярсабаля и спасение Ольмо: Испания вырвала победу у Англии и стала чемпионом Европы

Сборная Испании обыграла национальную команду Англии и стала чемпионом Европы по футболу. В первом тайме подопечные Гарета Саутгейта действовали предельно плотно и низко, из-за чего соперник не смог нанести ни одного удара в створ, несмотря на 65% владения мячом.