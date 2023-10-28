В МИД рассказали о размещении Россией оружия на Запорожской АЭС

Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС какие-либо тяжелые вооружения. Инспекторы имеют возможность убедиться в этом лично, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет в субботу, 28 октября.