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В МИД рассказали о размещении Россией оружия на Запорожской АЭС

В МИД рассказали о размещении Россией оружия на Запорожской АЭС

Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС какие-либо тяжелые вооружения. Инспекторы имеют возможность убедиться в этом лично, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет в субботу, 28 октября.

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