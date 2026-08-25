Переговоры России и Ватикана: что известно

В Россию впервые за 5 лет прибыл секретарь Ватикана обсуждать прекращение войны, сообщает Reuters. Высокопоставленный представитель Святого престола ранее призывал к прекращению боевых действий между Россией и Украиной.
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