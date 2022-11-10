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НФЛ. 10-я неделя. «Атланта» встретится с «Каролиной», «Миннесота» против «Баффало», другие матчи

С 11 по 15 ноября пройдут матчи десятой недели сезона НФЛ. «Атланта» встретится с «Каролиной», «Миннесота» против «Баффало».

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