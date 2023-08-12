Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Суперкубок Германии. «Бавария» против «Лейпцига». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Суперкубок Германии. «Бавария» против «Лейпцига». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени. Суперкубок Германии Бавария – РБ Лейпциг Дата проведения 12 августа, 21.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх