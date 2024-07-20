В США арестовали мужчину по обвинению в угрозах убить Трампа

Во Флориде полиция арестовала мужчину по обвинению в высказывании угроз убийством в адрес экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса вместе с членами их семей.
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