"Смотри, батюшка, как бы тебя не предали"

Виктор Луговой

Грязненькая статейца. Передёрг на передёрге, передержка на передержке. Вообще статья адресована не "батюшке", он такого барахла не читает. Делать ему больше нечего - сидеть по соцсетях... Ненене, - статейца адресована НАМ всем здесь. Она нам подсказывает категорийность мышления. Как именно мы должны рассуждать в некий момент, в час "Икс". Чтоб мы бросились в толпы предающих, дабы не оказаться позади всех, когда уже всё свершилось, типа. Как-то там у Сансергеича, бишь...? - "Подумай же, Басманов!"? Эта статья - те самые дворяне Плещеев и Пушкин, ко Басманову пришедши. Нам тот самый соблазн. Не будь визита Плещеева и Пушкина, небось не передался бы Басманов Самозванцу и не служил бы тому до самого конца, крича ему "Беги!", когда Самозванец отмахивался от наседающей толпы острым железом и оглашал своды "Я вам не Годунов!" ...Ну так вот, кхгм. Не вышло у Цыпса ни фига. Цыпсу до Плещеева с Пушкиным, аки до Луны абрикосом. Нене, не канает. Не ведёмся. Заверните, унесите.