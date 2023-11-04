Мы здесь это уже видели. И очень похоже, что такие штуки вот-вот начнут происходить. Почему? А потому, что, во-первых, - мешаешь.
"Смотри, батюшка, как бы тебя не предали"
Комментарии
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Олег Едаменко
Да дай-то Бог, чтоб так и было, чтоб осталось это бредом.... А ну как сбудется?
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2 час.
Наталья Изъюрова
Не сбудется!!! Не дождетесь)))
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2 час.
Виктор Луговой
Грязненькая статейца. Передёрг на передёрге, передержка на передержке. Вообще статья адресована не "батюшке", он такого барахла не читает. Делать ему больше нечего - сидеть по соцсетях... Ненене, - статейца адресована НАМ всем здесь. Она нам подсказывает категорийность мышления. Как именно мы должны рассуждать в некий момент, в час "Икс". Чтоб мы бросились в толпы предающих, дабы не оказаться позади всех, когда уже всё свершилось, типа. Как-то там у Сансергеича, бишь...? - "Подумай же, Басманов!"? Эта статья - те самые дворяне Плещеев и Пушкин, ко Басманову пришедши. Нам тот самый соблазн. Не будь визита Плещеева и Пушкина, небось не передался бы Басманов Самозванцу и не служил бы тому до самого конца, крича ему "Беги!", когда Самозванец отмахивался от наседающей толпы острым железом и оглашал своды "Я вам не Годунов!" ...Ну так вот, кхгм. Не вышло у Цыпса ни фига. Цыпсу до Плещеева с Пушкиным, аки до Луны абрикосом. Нене, не канает. Не ведёмся. Заверните, унесите.
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40 мин.
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