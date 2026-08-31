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ЦБ сдвинул сроки применения новой ключевой ставки

ЦБ сдвинул сроки применения новой ключевой ставки

Для рядового клиента это может означать более плавные изменения ставок по вкладам и кредитам Центральный банк России изменит дату начала действия новой ключевой ставки, перенеся ее с понедельника на среду.

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