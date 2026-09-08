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Компания друзей решила выбрать друг другу самые нелепые брюки

Компания друзей решила выбрать друг другу самые нелепые брюки

По-хорошему завидуешь такой компании: ребята решили добавить в свою поездку немного безумия и выбрали друг для друга самые забавные и нелепые брюки, какие только смогли найти.

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