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National Interest: “Большой страх Киева что тот, кто хочет вести дела с Россией, победит на президентских выборах в США в 2024 году”

National Interest: “Большой страх Киева что тот, кто хочет вести дела с Россией, победит на президентских выборах в США в 2024 году”

Украина опасается, что сторонники переговоров с Россией придут к власти в США в 2024 году, говорится в статье в National Interest.

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