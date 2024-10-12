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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков остался без очков в дебютном матче в НХЛ: 4 броска в створ за 18:32 против «Ванкувера» при 3:31 в большинстве. Он не забил буллит в серии

19-летний россиянин принял участие в игре между «Флайерс» и «Ванкувером» (3:2 Б) в регулярном чемпионате лиги.

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