Для чего в Приднестровье созывают  Съезд депутатов всех уровней

Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский инициировал созыв Съезда депутатов всех уровней. Как сообщила его пресс-служба, такое решение он принял, рассмотрев поступившее обращение Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при так называемом председателе Верховного Совета непризнанной ПМР, разделяя их обеспокоенность "давлением со стороны Кишинева, нарушающим права и ухудшающим .