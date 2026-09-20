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Макс Ферстаппен: Возможно, мне придётся уступить место Робину Райкконену

Red Bull RacingГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен пошутил, что однажды ему, возможно, придётся освободить место в команде для Робина Райкконена — 11-летнего сына чемпиона мира Ф1 2007 года Кими Райкконена.

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