Спецназ «Отважных» захватил «International MaxxPro» и «Козак» (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как спецназ «Отважных» захватил «International MaxxPro» и «Козак». Сибирские бойцы отряда спецназначения «Вега» группировки войск «Центр» на красноармейском направлении захватили MRAP «International MaxxPro» и бронеавтомобиль «Козак» ВСУ.
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