Бьются в кровь за счастливую старость

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект новой пенсионной реформы, в которой предлагается установить повышение возраста выхода на пенсию на два года — до 64 лет — и, соответственно, растянуть период выплаты пенсионных взносов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект новой пенсионной реформы, в которой предлагается установить повышение возраста выхода на пенсию на два года — до 64 лет — и, соответственно, растянуть период выплаты пенсионных взносов.
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