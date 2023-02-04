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В федерации бокса с болью отметили возможность боя российских чемпионов

В федерации бокса с болью отметили возможность боя российских чемпионов

Единоборства , 03 фев, 20:56  0  В Федерации бокса фразой «сердце разорвется» оценили возможный бой двух российских чемпионов мира Генсек Федерации отметила, что поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева теоретически может состояться, и наблюдать за ним будут с болью Фото: Global Look Press Бой между двумя российскими чемпионами мира по боксу Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым «разорвет сердца» многим болельщикам, заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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