Стало известно о гибели калужанина в зоне СВО

Евгением Дубченко, проживающий в городе Белоусово Жуковского района погиб в зоне проведения специальной военной операцииЕвгением Дубченко, проживающий в городе Белоусово Жуковского района погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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