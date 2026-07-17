На Урале крестный ход памяти Романовых собрал более 44 тыс. паломников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Большой крестный ход в память о семье последнего российского императора Николая II и ночная Божественная литургия у Храма-Памятника на Крови, прошедшие в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Царские дни", объединили более 44 тыс.