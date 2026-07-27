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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков о том, хотел ли что-то доказать Ротенбергу после ухода из СКА: «Не думал об этом. Хотел получать удовольствие от того, что делаю. Попал в сильную организацию»

Голкипер « Авангарда » Никита Серебряков прокомментировал выступления за команду после обмена из СКА в ноябре 2024 года.

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