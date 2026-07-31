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European Nations To Boycott Soccer World Cup Over New FIFA Proposals

European Nations To Boycott Soccer World Cup Over New FIFA Proposals

European Nations To Boycott Soccer World Cup Over New FIFA Proposals Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, Europe’s governing soccer body, the Union of European Football Associations (UEFA), has said its 55 members have ​unanimously voted to ‌boycott the World Cup in protest of ⁠FIFA’s plans ​to sell stakes ​to external investors, saying that the sport’s biggest competition is “not for sale.

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