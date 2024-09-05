В Ивановской области возбуждено дело о травмировании в производственном цехе

Возбуждено уголовное дело о нарушении норм охраны труда. Полученную травму отнесли к категории тяжкого вреда здоровьюВ Кинешме расследуется уголовное дело о нарушении норм охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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