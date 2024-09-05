НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Ивановской области возбуждено дело о травмировании в производственном цехе

В Ивановской области возбуждено дело о травмировании в производственном цехе

Возбуждено уголовное дело о нарушении норм охраны труда. Полученную травму отнесли к категории тяжкого вреда здоровьюВ Кинешме расследуется уголовное дело о нарушении норм охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх