Заноза

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Горе побеждённым

Горе побеждённым

О легкомысленности украинских граждан и удивительной замутненности их сознания уже ходят легенды. Таким же легкомыслием страдает и украинское псевдоэкспертное сообщество, да и нынешняя политическая верхушка тоже, что, в общем-то, неудивительно.

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