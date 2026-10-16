Какие гарантии поддержки получил Зеленский в Лондоне от Бернема? Почему Зеленский возобновил удары по НПЗ сразу после визита в Великобританию? Насколько серьёзны угрозы Трампа прекратить передачу разведданных Украине? И оправдается ли расчёт Киева на ослабление Трампа после выборов в Конгресс? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.