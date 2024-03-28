Молчание и пиар: как беглые звезды реагируют на трагедию в «Крокусе» Елена ГалицкаяПосле трагического инцидента в «Крокус Сити Холле», где жертвами стали сотни людей, общественность ожидала соответствующей реакций и от известных личностей, которые после начала СВО бежали из страны.